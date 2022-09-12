АСЛАН БЖАНИЯ И МУРАТ КУМПИЛОВ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ

«Эти отношения имеют многовековую историю, и наша задача – укреплять их и дальше, сохранять имеющиеся культурно-исторические связи, выстраивать сотрудничество в различных отраслях», – сказал Мурат Кумпилов.



Аслан Бжания выразил слова благодарности добровольцам из Адыгеи за тот подвиг, который они совершили во имя братства и мира.



«Вы, как настоящие братья, встали рядом, и этот поступок, эти действия навсегда останутся в памяти народа Абхазии. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы эту память передать будущим поколениям. Еще раз хочу вас поблагодарить за ваш подвиг и пожелать каждому из вас здоровья и успехов», – отметил глава государства.



Далее Аслан Бжания ответил на вопросы, озвученные добровольцами на встрече.



Председатель Адыгейской региональной общественной организации «Добровольцы Отечественной войны Абхазии» Мадин Тлишев от имени добровольцев тепло приветствовал руководителей обеих республик. Он поблагодарил абхазскую делегацию за внимание.



Мурат Кумпилов, в свою очередь, обратил внимание на то, что все вопросы, связанные с добровольцами, находятся в зоне внимания, и республика всегда готова поддержать общественные организации, в том числе добровольцев.



В ходе беседы был поднят вопрос о присвоении посмертно звания «Герой Абхазии» двум добровольцам из Адыгеи, погибшим в ходе грузино-абхазской войны. Также была поддержана инициатива о возведении памятника добровольцам на одной из площадей столицы Абхазии.



Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Адыгеей и Абхазией. Как сообщил Мурат Кумпилов, готовится подписание договора о взаимодействии в образовании, здравоохранении, спорте и других сферах.



«Мы регулярно проводим слет талантливой молодежи, у нас хорошо развит летний оздоровительный отдых. В этом году мы принимали школьников из Генического района Херсонской области, а также с Донбасса. Со своей стороны, Адыгея в рамках соглашения будет поддерживать сотрудничество с братской республикой в этих и других сферах. В этом процессе будут участвовать и общественные организации», – отметил он.



Аслан Бжания поддержал предложение по открытию в Абхазии дома братских республик – Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.



В рамках мероприятия за вклад в укрепление связей между научными центрами Республики Абхазия и республиками Северного Кавказа директор АРИГИ им. Т.М. Керашева Адам Тлеуж награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Об этом сообщает сайт главы государства.