ТЕЛО ПОГИБШЕГО НА ДОНБАССЕ АРТУРА КИРКИНАДЗЕ ДОСТАВЛЕНО В СУХУМ

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Накануне сотрудники МЧС Абхазии доставили в Сухум из Донецка тело погибшего 8 сентября Артура Киркинадзе, воевавшего в составе одного из добровольческих подразделений, защищающих ДНР.

Перед отправкой в Абхазию в Донецке прошла церемония прощания и состоялось отпевание погибшего Артура Киркинадзе.

Похороны состоятся во вторник 13 сентября в с. Кутол. Вынос в 14:00 по адресу: г. Сухум, ул. 30 сентября, д.5.