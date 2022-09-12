25 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ»
Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. 25 сентября 2022 года в стенах Национальной библиотеки РА им. И. Г. Папаскир пройдет IX международный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». За годы проведения фестиваль стал традиционным мероприятием; знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии.
В этом году фестиваль приурочен к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Георгиевича Папаскир.
Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.
Во исполнение данной цели используются разные формы и методы привлечения жителей и гостей Абхазии к участию в фестивале. Для этого будут организованы семь территорий фестиваля, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества и др.
Один из главных принципов фестиваля - открытость и доступность. В фестивале может принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив.
Программа:
Территория литературы и библиотек
- Литературное творчество
- Книжные новинки
- Произведения абхазских и российских литераторов
- Викторины
- Конкурсы
Музейная территория
- Уникальные экспонаты Абхазского государственного музея и литературного музея Д. И. Гулиа
- Экспозиции Музея «Боевой Славы» им. В. Г. Ардзинба и музея Боевой Славы с. Эшера
Территория визуального искусства и национальных ремесел
- Выставка работ известных абхазских художников
- Выставка работ юных мастеров изобразительного искусства
- Выставка – продаж художественных произведений (изделия из керамики, дерева и других материалов: сувениры, украшения, посуда, утварь и т. д.)
Главная сцена. Территория моды танца и музыки
- Вокальный жанр (эстрадный вокал, народный вокал, авторская песня)
- Инструментальный жанр (народные инструменты, синтезатор)
- Хореография (народный танец, детский танец, театр танца, бальный танец)
- Дизайн одежды
Территория спорта
- Шахматы
- Домино
- Нарды
- Карате
- Мастер-классы
Территория национальных общин
- История в лицах
- Многоликая Абхазия
Территория детской площадки
- Конкурс детского рисунка
- Аквагрим
- Поделки из пластилина
- Квиллинг
- Благотворительный фонд «Ашана»
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