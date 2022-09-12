25 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ»

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. 25 сентября 2022 года в стенах Национальной библиотеки РА им. И. Г. Папаскир пройдет IX международный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». За годы проведения фестиваль стал традиционным мероприятием; знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии.

В этом году фестиваль приурочен к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Георгиевича Папаскир.