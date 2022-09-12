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Абхазия Информ

25 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ»

Новости Понедельник, 12 сентября 2022 17:07
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25 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ»

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. 25 сентября 2022 года в стенах Национальной библиотеки РА им. И. Г. Папаскир пройдет IX международный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». За годы проведения фестиваль стал традиционным мероприятием; знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии.

В этом году фестиваль приурочен к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Георгиевича Папаскир. 

Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.

Во исполнение данной цели используются разные формы и методы привлечения жителей и гостей Абхазии к участию в фестивале. Для этого будут организованы семь территорий фестиваля, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества и др.

Один из главных принципов фестиваля - открытость и доступность. В фестивале может принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив.

Программа:

Территория литературы и библиотек

  • Литературное творчество
  • Книжные новинки
  • Произведения абхазских и российских литераторов
  • Викторины
  • Конкурсы

Музейная территория

  • Уникальные экспонаты Абхазского государственного музея и литературного музея Д. И. Гулиа
  • Экспозиции Музея «Боевой Славы» им. В. Г. Ардзинба и музея Боевой Славы с. Эшера

Территория визуального искусства и национальных ремесел

  • Выставка работ известных абхазских художников
  • Выставка работ юных мастеров изобразительного искусства
  • Выставка – продаж художественных произведений (изделия из керамики, дерева и других материалов: сувениры, украшения, посуда, утварь и т. д.)

Главная сцена. Территория моды танца и музыки

  • Вокальный жанр (эстрадный вокал, народный вокал, авторская песня)
  • Инструментальный жанр (народные инструменты, синтезатор)
  • Хореография (народный танец, детский танец, театр танца, бальный танец)
  • Дизайн одежды

Территория спорта

  • Шахматы
  • Домино
  • Нарды
  • Карате
  • Мастер-классы

Территория национальных общин

  • История в лицах
  • Многоликая Абхазия

Территория детской площадки

  • Конкурс детского рисунка
  • Аквагрим
  • Поделки из пластилина
  • Квиллинг
  • Благотворительный фонд «Ашана»

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 12 сентября 2022 17:16

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