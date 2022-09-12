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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Новости Понедельник, 12 сентября 2022 17:17
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с делегацией Северо-Кавказского федерального университета, возглавляемую ректором университета Дмитрием Беспаловым.

Делегация находится в Абхазии в рамках поручения правительства Российской Федерации в ответ на обращение премьер-министра Александра Анкваба с ходатайством о развитии сотрудничества в оказании методической и научно-технической помощи, содействия в подготовке и повышении квалификации преподавательского состава общеобразовательных учреждений республики.

Северо-Кавказский федеральный университет сотрудничает с абхазской стороной длительное время.

С 2014 по 2020 гг. в рамках курсов повышения квалификации обучение прошли 1 725 работников сферы образования Абхазии; в 2020 г. совместно с Академией наук Абхазии и АГУ созданы четыре международные научно-исследовательские лаборатории, занимающиеся исследованиями в области истории, юриспруденции и экономики; в 2018-2021 гг. совместно с АНА реализовано два международных гранта Российского фонда фундаментальных исследований.

При поддержке СКФУ опубликованы 42 научные статьи абхазских ученых, проведены две международные конференции.

Накопленный опыт взаимодействия признан успешным, поэтому руководство правительства Абхазии считает важным развитие двусторонних отношений, о чем сказал на встрече Александр Анкваб.

В этом году планируются мероприятия по организации и обеспечению деятельности Ресурсного научно-образовательного центра для педагогов республики, обучение государственных гражданских служащих, трудовых кадров, специалистов в области туризма и гостиничного дела, обучение работников системы общего образования, проведение тренингов и мастер-классов для учителей русского языка и другие мероприятия.

Совместно с Академией наук Абхазии и АГУ в ноябре 2022 г. на базе Северо-Кавказского федерального университета планируется проведение международной научно-практической конференции.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 12 сентября 2022 17:20

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