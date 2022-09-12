БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРИУРОЧЕННАЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансферов Республики Абхазии проводит благотворительную акцию, приуроченную к празднованию 29-й годовщины Дня Победы и Независимости.

В первую очередь лечь идет о лежачих больных и социально мало обеспеченных инвалидах.

«Тот факт, что сегодня у нас есть возможность жить, работать, видеть родных и общаться с близкими является их непосредственной заслугой», – заявляют транспортники.

Списки инвалидов, живущих в разных по городах и районах, Ассоциации предоставили в Фонде Инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

«Оказывая помощь инвалидам, мы выполняем свой гражданский и моральный долг перед ними», – считают в Ассоциации.