В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. По окончании парламентских каникул депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия приступили к своей работе.

Сегодня состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов, которое провел Спикер Лаша Ашуба.

В ходе совещания депутаты обсудили планы своей ближайшей деятельности, в их числе вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на предстоящих заседаниях осенней сессии.