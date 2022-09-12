В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Новости Понедельник, 12 сентября 2022 17:26
Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. По окончании парламентских каникул депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия приступили к своей работе.
Сегодня состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов, которое провел Спикер Лаша Ашуба.
В ходе совещания депутаты обсудили планы своей ближайшей деятельности, в их числе вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на предстоящих заседаниях осенней сессии.
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