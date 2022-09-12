В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. В городе Очамчыре состоялось торжественное открытие детского сада «Адзыхь» на 100 мест.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа и глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.
Детский сад «Адзыхь» построен на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Строительство детского сада было начато в июле 2017 года и должно было завершиться осенью 2019 года, однако из-за выявленных недостатков объект не был принят в эксплуатацию администрацией района и министерством образования.
В данный момент совместными усилиями строителей и администрации района завершены все работы, которые позволили сдать объект в эксплуатацию. Маленькие очамчырцы давно ждали открытия детского сада и отметили это радостное событие песнями и зажигательными танцами.
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