В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Детский сад «Адзыхь» построен на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Строительство детского сада было начато в июле 2017 года и должно было завершиться осенью 2019 года, однако из-за выявленных недостатков объект не был принят в эксплуатацию администрацией района и министерством образования.

В данный момент совместными усилиями строителей и администрации района завершены все работы, которые позволили сдать объект в эксплуатацию. Маленькие очамчырцы давно ждали открытия детского сада и отметили это радостное событие песнями и зажигательными танцами.