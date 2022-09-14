КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. Следственным подразделением УВД по г. Сухум по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы Пачулия Анрика Лоренсовича 1994 г.р.

Преступление, в котором подозревается гражданин Пачулия, имело место 9 сентября текущего года, когда на тот момент неустановленным лицом, проникшим в салон припаркованного по ул. Адлейба в г. Сухум автомобиля, была похищена женская сумка, в которой находились пять сотовых телефонов, ноутбук, банковские карты и документы на имя заявительницы, а так же денежные средства в размере 85.000 рублей.

Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники уголовного розыска столичного УВД установили личность подозреваемого в совершении данного преступления и на следующий же день в г. Сухум по ул. Гумская задержали гражданина Пачулия. Последний в содеянном сознался, похищенное имущество изъято.

13 сентября суд удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об избрании в отношении гражданина Пачулия меру пресечения в виде заключения под стражу.