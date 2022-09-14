ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра был подвергнут осмотру торговый объект. В результате осмотра была обнаружена и изъята алкогольная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 19 ед.

Там же подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Российской Федерации. На вопрос сотрудника таможни о наличии товаров, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно. Однако в результате осмотра багажного отделения была обнаружена и изъята парфюмерная продукция в количестве 164 ед.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.