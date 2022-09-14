В СУХУМЕ ПРОЙДЁТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение о проведении 23 сентября общегородской экологической акции «Чистый город» по уборке городских территорий. Создан городской штаб по организации и проведению акции.

Руководителям предприятий, организации и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предприятиям, организовать и рекомендовано провести работы по уборке и благоустройству на закреплённых территориях.

Домовладельцам на правах частной собственности рекомендовано провести санитарную уборку закреплённой территории.

Администрация города приглашает всех горожан присоединиться к акции, и внести свой вклад в общее дело наведения порядка в родном городе.

Все участники будут обеспечены необходимым инвентарем.