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РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СМЕРТИ С.А. АХВЛЕДИАНИ

Новости Среда, 14 сентября 2022 17:39
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Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. 13 сентября 2022 года на 27 км пикета №5 перегона Гагра-Бзыбь.  находясь на ж/д полотне, примерно в 22:30,  Ахвледиани Сара Астамуровна 2011 года рождения, попала под движущийся поезд Сухум-Санкт-Петербург, в результате чего скончалась на  месте.

По данному факту Транспортной прокуратурой Республики Абхазия проводится проверка, по результатам которой будет дана дополнительная информация.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 14 сентября 2022 17:44

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