ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СМЕРТИ С.А. АХВЛЕДИАНИ

Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ.

13 сентября 2022 года на 27 км пикета №5 перегона Гагра-Бзыбь. находясь на ж/д полотне, примерно в 22:30, Ахвледиани Сара Астамуровна 2011 года рождения, попала под движущийся поезд Сухум-Санкт-Петербург, в результате чего скончалась на месте.