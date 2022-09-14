ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СМЕРТИ С.А. АХВЛЕДИАНИ
Новости Среда, 14 сентября 2022 17:39
Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. 13 сентября 2022 года на 27 км пикета №5 перегона Гагра-Бзыбь. находясь на ж/д полотне, примерно в 22:30, Ахвледиани Сара Астамуровна 2011 года рождения, попала под движущийся поезд Сухум-Санкт-Петербург, в результате чего скончалась на месте.
По данному факту Транспортной прокуратурой Республики Абхазия проводится проверка, по результатам которой будет дана дополнительная информация.