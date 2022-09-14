АСЛАН БЖАНИЯ: «МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ НАШ НАРОД И НАШЕ ГОСУДАРСТВО»

Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Общественной палате прошла встреча президента Аслана Бжания с представителями оппозиции. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, глава МИД Инал Ардзинба, председатель республиканской общественной организации «Абхазское национальное движение» Адгур Ардзинба, председатель республиканской общественной организации «Аруаа» Тимур Гулия, председатель республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц и председатель партии «Апсны» Виталий Габния.