АСЛАН БЖАНИЯ: «МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ НАШ НАРОД И НАШЕ ГОСУДАРСТВО»

Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Общественной палате прошла встреча президента Аслана Бжания с представителями оппозиции. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, глава МИД Инал Ардзинба, председатель республиканской общественной организации «Абхазское национальное движение» Адгур Ардзинба, председатель республиканской общественной организации «Аруаа» Тимур Гулия, председатель республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц и председатель партии «Апсны» Виталий Габния.
Рабочую группу Общественной палаты по организации диалога между представителями власти и оппозиции с целью достижения общественного согласия представляли Сократ Джинджолия, Виталий Смыр, Михаил Сангулия, Руслан Хашиг и Абесалом Кварчия.
Сократ Джинджолия открывая встречу выразил надежду на то, что встреча оппозиции с властью и встречи общественности с властью должны принести желаемый результат.
«Мы хотим, чтобы система общественных отношений нашего государства не сотрясалась постоянно, чтобы разные политические события не дестабилизировали наше государство. У нас одна цель – сделать движение вперед постоянным, непрерывным. Мы хотим добиться спокойствия в обществе и сделать так, чтобы будущее представлялось нам более четко, чтобы общественность поддерживала власть, чтобы власть прислушивалась к общественности, к народу. Власть без поддержки народа не может решить ни один вопрос», – сказал Сократ Джинджолия.
«Я надеюсь на то, что разговор будет аргументированным и компетентным. Обозначим главный вопрос и будем работать», – сказал Аслан Бжания.
Сократ Джинджолия отметил, что встреча организована для обсуждения важных вопросов, которые волнуют общество. Один из них – это вопрос госдачи «Пицунда».
«Я предлагаю всем высказать свое мнение по госдаче «Пицунда», – сказал он.
Президент заявил, что готов к откровенному диалогу.
«Давайте поговорим об этом. С глазу на глаз мы никогда на эту тему не говорили. Я готов предельно откровенно говорить. Мы едины в том, что внешние угрозы нарастают, и мы все должны думать о том, как сохранить наш народ, наше государство», – сказал Бжания.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба также отметил, что нужно учитывать фактор внешних угроз, и думать в первую очередь о том, как защищать Абхазию в этих условиях.
Руководитель Администрации президента Джансух Нанба сообщил о том, что первая встреча рабочей группы юристов по изучению соглашения по госдаче «Пицунда» уже проведена, состоялся обмен профессиональными мнениями.
«Группа юристов собирается для того, чтобы они могли обменяться своим мнением. Часть юристов считает, что нет никаких угроз для абхазской стороны, а часть считает, что угрозы есть. Целью встречи было обсуждение, никаких правовых актов на данном этапе быть не может», – сказал он.
Председатель «Абхазского национального движения» Адгур Ардзинба заявил, что он категорически не согласен с ратификацией соглашения.
Он обратился к президенту с просьбой переключиться на национальную повестку.
«Переключитесь на национальную повестку, и мы встанем рядом с вами. Нужно построить государство, где все равны перед законом, а блага распределяются равномерно, где госаппарат работает прозрачно. Или же мы получим жесточайший политический кризис в ближайшее время, что в современных условиях губительно для нас. Нам нужно развивать наш народ, а не территорию. Вы подписали соглашение позволяющее лишить абхазский народ собственности на этот объект, передать объект третьим лицам без оглядки на абхазское законодательство. Вопрос по госдаче не поднимался 11 лет, а вы его подписали инкогнито. Я хочу, чтобы данный объект оставался собственностью нашего народа, но в пользовании РФ», – сказал Ардзинба.
Он также затронул вопросы, связанные с электроэнергией, военной угрозой со стороны Грузии, Чернореченским форелевым хозяйством, проведением референдума о доверии к президенту, о взаимном признании судебных решений между Россией и Абхазией.
Выслушав претензии Ардзинба к действующим властям, президент заметил что тот в своем выступлении передергивал факты.
«Когда Вы говорите о том, что я представляю народ Абхазии, большинство как антироссийски настроенных, это неправда. Такого не было никогда и не будет.
Я нигде не говорил о том, что Россия не будет выполнять свои обязательства, если соглашение по Пицундской госдаче не будет подписано. Я говорил о том, что это может создать фон, и это создаст фон. О пенсиях и о деньгах было написано в письме бывшего посла (А. Двиняниа – прим ред. АП) на имя руководства Абхазии.
Я никогда не говорил, что наши Вооруженные силы ничего не могут делать, не надо меня цитировать неправильно. Я говорил о возможностях наших Вооруженных сил, о том, чем мы сегодня располагаем, и в этом плане никому лгать не собираюсь», – сказал глава государства.
Об этом сообщает «Апсныпресс»