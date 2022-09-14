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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

Новости Среда, 14 сентября 2022 20:21
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ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. Глава государства провел встречу с представителями депутатского корпуса республики.

Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации Президента Зураб Каджая, министр иностранных дел Инал Ардзинба.

В ходе встречи стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, ряд законопроектов, которые будут рассматриваться парламентариями на ближайших заседаниях.

Аслан Бжания подчеркнул, что за каждым народным избранником стоят чаяния граждан и их надо учитывать в будущих законопроектах.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 14 сентября 2022 20:24

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