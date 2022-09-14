СКФУ И АГУ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОЗДАНИИ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сухум. 14 сентября 2022. Абхазия-Информ. Делегация Северо-Кавказского федерального университета посетила Абхазию с рабочим визитом. Руководитель Абхазского государственного университета Алеко Гварамия встретился ректором ставропольского вуза Дмитрием Беспаловым.
Участники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сферах образования и науки, а также договорились о создании совместной научной лаборатории археологических исследований.
Руководители высших образовательных учреждений обговорили планы развития в области биологии, журналистики, филологии, туризма и гостиничного дела. Стороны будут взаимодействовать как онлайн, так и офлайн. Представители СКФУ и АГУ рассчитывают обмениваться опытом, привлекать к участию в мероприятиях педагогов, учёных и студентов.
«В Ставрополе пройдёт осенняя финансово-экономическая школа, куда приедут студенты из Абхазии. Продолжается работа над подготовкой двух учебных пособий по русскому языку и обществознанию. В Сухуме проведут научно-образовательный форум молодых лидеров в рамках Консорциума «Большой Кавказ», — сообщил Дмитрий Беспалов.
Отмечается, что в этом году на базе СКФУ также состоится международная научно-практическая конференция, где обсудят межнациональное и межконфессиональное взаимодействие народов на Кавказе.
Ранее стало известно, что в СКФУ будут готовить кадры для экономики и образования Абхазии.
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