СКФУ И АГУ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОЗДАНИИ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Участники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сферах образования и науки, а также договорились о создании совместной научной лаборатории археологических исследований.

Руководители высших образовательных учреждений обговорили планы развития в области биологии, журналистики, филологии, туризма и гостиничного дела. Стороны будут взаимодействовать как онлайн, так и офлайн. Представители СКФУ и АГУ рассчитывают обмениваться опытом, привлекать к участию в мероприятиях педагогов, учёных и студентов.

«В Ставрополе пройдёт осенняя финансово-экономическая школа, куда приедут студенты из Абхазии. Продолжается работа над подготовкой двух учебных пособий по русскому языку и обществознанию. В Сухуме проведут научно-образовательный форум молодых лидеров в рамках Консорциума «Большой Кавказ», — сообщил Дмитрий Беспалов.

Отмечается, что в этом году на базе СКФУ также состоится международная научно-практическая конференция, где обсудят межнациональное и межконфессиональное взаимодействие народов на Кавказе.

Ранее стало известно, что в СКФУ будут готовить кадры для экономики и образования Абхазии.