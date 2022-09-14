ИРАКЛИЙ ТУЖБА: МЫ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ В БЛИЗЛЕЖАЩИХ РЕГИОНАХ

«Мы внимательно следим за ситуацией, которая развивается и в близлежащих регионах и в нашем регионе. Мы обращаем серьезное внимание на те внутриполитические процессы, которые сейчас происходят в Грузии, на заявления высокопоставленных руководителей Грузии, которые касаются нашей Республики, в частности, связанных с вопросами безопасности и не возобновления конфликта. Вы, я уверен, с этими заявлениями хорошо знакомы.

В частности, недавно глава грузинской Партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о том, что в Грузии рассматривается возможность проведения некоего референдума, относительно возможности открытия второго фронта. А что подразумевается под вторым фронтом мы все прекрасно понимаем и у нас это вызывает серьезную озабоченность.

Мы надеемся, что вы, как сопредседатели, будете и должны реагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в нашем регионе», – подчеркнул Тужба.