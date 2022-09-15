АРХИТЕКТОРЫ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В КРЫМСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. При содействии Торгово-промышленной палаты делегация Абхазии, во главе с главным архитектором города Сухум Светланой Шаменковой, принимает участие в международной конференции по комплексному развитию территорий Крыма «Крым Урбан Форум».

Мероприятие проходит с 15 по 17 сентября в рамках реализации комплексного Плана по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым.

В составе делегации: сотрудник Торгово-промышленной палаты, и.о начальника Управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности Ната Амичба, архитекторы Тимур Касландзия и Кама Кация.

Члены делегации примут участие в деловой программе форума с возможностью обсуждения актуальных тенденций, точек перспективного роста и развития рынка недвижимости в 2022-23 гг.

Светлана Шаменкова выступила на открытии конференции с приветственным словом от Республики Абхазия. Она также примет участие в панельной дискуссии с темой «Перспективы и проблемы развития строительной отрасли Абхазии».

В рамках мероприятия будет представлен фильм о нашей республике, подготовленный Торгово-промышленной палатой.