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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЕРОЯМИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 15 сентября 2022 14:59
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЕРОЯМИ АБХАЗИИ

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. В повестке дня – обсуждение военно-политической обстановки вокруг Абхазии и Российской Федерации с учетом событий, происходящих в Украине, Армении, Азербайджане, а также актуальные вопросы внутренней политики.

Среди прочих, вопрос передачи имущественного комплекса госдачи «Пицунда» Российской Федерации.

После обсуждения ситуации вокруг соглашения подавляющее большинство присутствовавших на встрече ветеранов высказались за ратификацию «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

На встрече присутствовали ветераны ОВНА, Герои Абхазии: Лесик Ардзинба, Рауль Смыр, Леонид Осия, Чичико Мархолия, Рудольф Алшундба, Руслан Джелия, Зорик Чкония, Нодар Какубава, Алексей Цугба, Игорь Сурманидзе, Ярослав Субелиани, Роман Герия, Батал Квициния, Артур Аракелян, Галуст Трапизонян, Виктор Тванба, Мираб Кишмария, Владимир Ануа, Отар Ломия, Фазлибей Авидзба, Сергей Матосян, Заур Авидзба, Гарри Адзынба, Лесик Ардзинба, Темур Чагава, Джамал Айба, Руслан Лакербая, Ваня Рогонян, Мзия Бейя, Вячеслав Эшба, Отар Гумба, Гурам Хагба.

Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, министр обороны Владимир Ануа, министр иностранных дел Инал Ардзинба.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 15 сентября 2022 15:07

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