ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ 5 ОКТЯБРЯ

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – с представителем ООН Джихан Султаноглу, сопредседателем от ОБСЕ на МЖД Виорелом Мошану и руководителем кабинета Спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Бьорном Кюне. С абхазской стороны во встрече участвовали: заместитель председателя СГБ Заал Хварцкия, сотрудники МИД Абхазии, участники Женевских дискуссий Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Мадина Шамба.

Основной темой консультаций стало обсуждение возможности проведения очередного 56-го раунда Женевских дискуссий и дальнейшей работы в рамках этого формата. В ходе встречи Ираклий Тужба отметил, что абхазская сторона внимательно следит за ситуацией, складывающейся в близлежащих регионах, а также за внутриполитическими процессами, происходящими в Грузии.

«Мы обращаем внимание на те внутриполитические процессы, которые сейчас происходят в Грузии, на заявления высокопоставленных руководителей Грузии, касающиеся нашей республики, связанные с вопросами безопасности и невозобновления конфликта», – сказал Тужба

Он, в частности, привел недавние слова главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о том, что в Грузии рассматривается возможность проведения референдума, относительно возможности открытия «второго фронта».

«Что подразумевается под «вторым фронтом» мы все прекрасно понимаем, и у нас это вызывает самую серьезную озабоченность», – сказал Тужба.

Замминистра призвал сопредседателей отреагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе, а также обратил внимание на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, которое несет угрозу стабильности и безопасности в регионе.

«Несколько дней назад завершились очередные масштабные военные учения под эгидой НАТО, которые проходили в Грузии, под названием «Достойный партнер». В этих учениях приняли участие представители более 20 стран, в них было задействовано 2500 военнослужащих, различные виды современной военной техники», – отметил он.

Ираклий Тужба подчеркнул необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы между Грузией и Республикой Абхазия. «Это – та ключевая цель, та ключевая задача, которая в целом стоит перед Женевскими дискуссиями», – отметил он.

В рамках встречи состоялось обсуждение вопроса скорейшего разблокирования работы «Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты» (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных компонентов Женевских дискуссий.

Представитель ООН на МЖД Джихан Султаноглу подчеркнула, что встречи сейчас проходят на фоне возросшей напряженности в регионе и ситуация на Черноморском побережье складывается непростая. Однако, сопредседателям удалось провести ряд подготовительных встреч с участниками МЖД.

Сопредседатели выразили готовность и приверженность проведению следующего раунда Международных женевских дискуссий. Проведение 56-го раунда Международных женевских дискуссий намечено на 5 октября 2022 года.