ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦАМ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния возвратились из Донецка, куда доставили очередную партию гуманитарной помощи.

17 тонн груза, состоящего в основном из бутилированной воды и продуктов питания, были переданы нашим бойцам, воюющим в составе добровольческого подразделения по защите ДНР. Семь тонн из них были собраны Администрацией и жителями Очамчырского района. Абхазские спасатели встретились с нашими добровольцами.

По поручению руководства страны раненым бойцам из фонда Правительства РА перечислено по 100 тысяч рублей.