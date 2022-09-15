ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦАМ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния возвратились из Донецка, куда доставили очередную партию гуманитарной помощи.
17 тонн груза, состоящего в основном из бутилированной воды и продуктов питания, были переданы нашим бойцам, воюющим в составе добровольческого подразделения по защите ДНР. Семь тонн из них были собраны Администрацией и жителями Очамчырского района. Абхазские спасатели встретились с нашими добровольцами.
По поручению руководства страны раненым бойцам из фонда Правительства РА перечислено по 100 тысяч рублей.
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