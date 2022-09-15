ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В ходе осмотра салонного отделения выявлена зона, конструктивно не относящаяся к заводской конструкции транспортного средства, где была обнаружена и изъята сокрытая от таможенного контроля табачная продукция в количестве 14 000 шт. Также под пассажирским сиденьем обнаружен и изъят ограниченный к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппарат для извлечения криптовалюты и комплектующие к нему.



В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнут осмотру торговый объект. В результате осмотра обнаружена и изъята алкогольная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 19 ед.



Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.