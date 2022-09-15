В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ «КУБОК ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»
Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал Открытый республиканский турнир по баскетболу среди женских команд «Кубок дружбы народов Кавказа».
На церемонии открытия участников и гостей поприветствовали начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, президент Национального Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.
На церемонии также присутствовала начальник Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Эльза Хагба.
«От имени Госкомитета по делам молодежи и спорту поздравляю вас с открытием этого прекрасного Открытого республиканского турнира «Кубок дружбы народов Кавказа». В следующем году мы будем приглашать больше команд и он будет называться международным. Особую благодарность хочу выразить командам, которые сегодня приехали, это команды из Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики и города Кропоткина. Спасибо, что приехали, мы вам всегда рады. Желаю вам успехов и больших спортивных достижений», – сказала Жанна Зантария.
Она отметила, что ранее заявленная команда из Лабинска Краснодарского края не смогла приехать из-за поломки транспортного средства.
Затем для участников турнира и гостей выступил детский хореографический ансамбль «Абаза», художественный руководитель – заслуженная артистка Абхазии Циала Чкадуа.
Турнир пройдет в течение пяти дней в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко).
В турнире принимают участие команды из Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, команда из Кропоткина Краснодарского края и три команды Абхазии.
Главный судья – Николай Гущин.
Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании «Амобайл».
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