В УФЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЙЫЙЫН МОЛОДЕЖИ-2022»

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. 12-14 сентября в городе Уфе Республики Башкортостан прошел молодежный форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи-2022». Организатором мероприятия выступило Федеральное агенство по делам молодежи и Государственный комитет Республики Башкортостан по делам молодежи.