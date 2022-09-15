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Абхазия Информ

В УФЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЙЫЙЫН МОЛОДЕЖИ-2022»

Новости Четверг, 15 сентября 2022 16:52
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В УФЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЙЫЙЫН МОЛОДЕЖИ-2022»

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. 12-14 сентября в городе Уфе Республики Башкортостан прошел молодежный форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи-2022». Организатором мероприятия выступило Федеральное агенство по делам молодежи и Государственный комитет Республики Башкортостан по делам молодежи.

В мероприятии приняли участие представители молодежи из Самарской, Саратовской, Московской областей, Татарстана, Марий-Эл, Удмуртии, Абхазии, Москвы и Башкортостана.

На форуме было представлено восемь площадок: дискуссионная платформа «Мәғәнә юлы» (для общественных деятелей, представителей студенчества и молодежных организаций), предпринимательская платформа «Йәшлек-бизнес» (для молодых предпринимателей), культурно-творческая платформа «Йөрәк юлы» (для молодых деятелей культуры и искусства), танцевальная платформа, медиа-платформа «Яңы медиа» (для специалистов, ответственных за освещение отрасли молодежной политики в информационных каналах муниципальных образований), школьная платформа (для активистов школьного самоуправления), платформа для руководителей органов по молодежной политике в муниципальных образованиях.

За три дня участники поработали на различных мастер-классах, креативных сессиях, дискуссионных и творческих площадках, участвовали в деловых играх, защищали свои проекты, работали в рамках платформ по интересам и получали практические знания от ведущих экспертов самых разных отраслей.

В первый день работы с участниками встретился глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил, что в истории башкирского народа все самые важные вопросы решались на йыйыне, за что форум и получил свое название.

Нашу республику на форуме представляли: педагог детской школы искусств № 1 имени К.В. Ковач Мадина Кутелия, юрист ГУ «Государственный внебюджетный фонд ОВ НА 1992-1993 гг.» Инал Инапшба, студен Сухумского музыкального училища имени А.Ч. Чичба, специалист PR- отдела СП ООО «Амобайл» Адгур Лазария, главный специалист-программист информационного отдела Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Анна Голандзия и менеджер по продажам «Абаата» Занда Шанава.

Молодежная делегация на форум командирована Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 15 сентября 2022 16:56

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