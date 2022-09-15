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Абхазия Информ

ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ В НПС АБХАЗИИ ЗА ПОЛГОДА СОСТАВИЛ 12 396,5 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 15 сентября 2022 16:45
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ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ В НПС АБХАЗИИ ЗА ПОЛГОДА СОСТАВИЛ 12 396,5 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Объем транзакций в НПС Республики Абхазия за 1-ое полугодие 2022 года составил 12 396,5 млн руб., что на 17,6% превышает объем транзакций за аналогичный период 2021 года.

В структуре эквайринговых операций за рассматриваемый период 47,9% приходится на операции с использованием карт АПРА, 52,1% - на карты международных платежных систем (МПС). В составе операций с использованием карт МПС в 1-ом полугодии 2022 года значительную долю занимают операции с использованием карт платежной системы МИР, общий объем транзакций, по которым составил 2 092,9 млн руб. (32,5% от МПС).

Анализ состава безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) республики показывает, что в 1-ом полугодии 2022 года общий объем товаров и услуг, оплаченных с использованием платежных карт составил 3 395,2 млн руб. Прирост по сравнению с аналогичным периодом пошлого года составил +31,1%, что отчасти обусловлено сохранением тенденции расширения платежной инфраструктуры республики и активном использовании банковских карт в качестве средства расчетов.

Инфраструктура платежной системы АПРА представлена 3 606 терминальными устройствами, в том числе: 153 устройств – АТМ АПРА (банкомат); 120 устройств – POS ПВН АПРА; 3 333 устройства – POS-терминалы АПРА.

В структуре безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях за 1-ое полугодие 2022 года, на долю транзакций с использованием карт МПС приходится 91,9%, в том числе карт МИР – 29,1%, а на долю карт АПРА – 8,1%.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 15 сентября 2022 16:46

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