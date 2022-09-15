ГАСТРОЛИ ОСЕТИНСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САБИ»

Особенность этих гастролей заключается в том, что маленькие зрители увидят постановку по мотивам Нартского эпоса «Нарт Сасрыква и пахарь», над которой работали приглашённые из Абхазии режиссёр-постановщик и художник Адгур Кове и Батал Джапуа.

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. В абхазский театр с гастролями приезжает осетинский Театр юного зрителя «Саби».

Для них это не первая совместная работа, но первый опыт работы с куклами.

Таким образом, постановку двух деятелей абхазской культуры смогут увидеть на родине!

Спектакли пройдут 20 и 21 сентября в 15:00 и в 17:00.