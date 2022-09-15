В АГУ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ «ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ»
Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. В АГУ состоялась торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников. По традиции мероприятие началось под гимн Республики Абхазия. С приветственной речью к первокурсникам обратился ректор АГУ, академик Алеко Гварамия. Ректор поздравил первокурсников, пожелал им плодотворной и интересной учебы.
В мероприятии принял участие находившийся в АГУ с рабочим визитом ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.
В торжественной обстановке 565 первокурсников дали клятву студента.
Церемонию посвящения в студенты организовала проректор по молодежной политике АГУ Медея Чегия.