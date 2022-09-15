В АГУ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ «ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ»

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. В АГУ состоялась торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников. По традиции мероприятие началось под гимн Республики Абхазия. ​ ​С приветственной речью к первокурсникам обратился ректор АГУ, ​ академик Алеко Гварамия. ​ Ректор поздравил первокурсников,​ пожелал им плодотворной и интересной учебы. ​