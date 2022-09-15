ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА ВЫСТУПИТ НА ГРАН-ПРИ АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЯ В МИНСКЕ
Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. 15-17 сентября в Минске пройдет 51-й международный турнир Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.
Абхазский спортсмен Даниил Харчилава выступит на турнире в весовой категории до 65 кг и будет представлять Калининградскую область. Спортсмен тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых. Является воспитанником тренера Размика Алабяна.
Поначалу турнир был «блуждающим», он проводился в разных городах Беларуси, но со временем обрел постоянную прописку в Минске.
В 1994 году турниру была присвоена категория «Гран-при», с 2004 года в нем наряду с вольниками выступают представительницы слабого пола.
За многолетнюю историю проведения этих состязаний в них приняли участия спортсмены из 55 государств. Самым представительным был турнир 2000 года, носивший статус отборочного к Олимпиаде в Сиднее, тогда на него съехались атлеты из 47 стран.
В этом году в связи с тем, что Беларусь попала под санкции, турнир лишился международного статуса, и участие в нем примут только хозяева и оказавшиеся в аналогичной ситуации российские атлеты.
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