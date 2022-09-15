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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ АБХАЗИИ И РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 15 сентября 2022 17:09
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МИНЗДРАВ АБХАЗИИ И РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в качестве почетного гостя принял участие в торжественной коллегии, приуроченной к 100-летию образования Госсанэпидслужбы Российской Федерации.

Во встрече с абхазской стороны также  участвовали  главный санитарный врач Сухума Алла Беляева и советник министра здравоохранения по международному сотрудничеству, сотрудник Посольства Абхазии в РФ Нури Хварцкия.

В рамках коллегии было подписано «Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Абхазия    и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав              потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что они готовы продолжать оказывать всестороннюю поддержку Абхазии.

Со своей стороны Эдуард Бутба  подчеркнул, что республика высоко ценит помощь, которую  оказывал и продолжает оказывать Роспотребнадзор Абхазии. Особенно важной она была в период пандемии коронавирусной инфекции.

После подписания соглашения глава Минздрава вручил Анне Поповой памятный подарок.

Аллу Беляеву наградили медалью в честь столетия службы.

В рамках рабочей поездки в Москву  министр планирует встретиться  с руководителями  ряда федеральных медицинских центров.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 15 сентября 2022 17:10

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