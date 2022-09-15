МИНЗДРАВ АБХАЗИИ И РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в качестве почетного гостя принял участие в торжественной коллегии, приуроченной к 100-летию образования Госсанэпидслужбы Российской Федерации.
Во встрече с абхазской стороны также участвовали главный санитарный врач Сухума Алла Беляева и советник министра здравоохранения по международному сотрудничеству, сотрудник Посольства Абхазии в РФ Нури Хварцкия.
В рамках коллегии было подписано «Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что они готовы продолжать оказывать всестороннюю поддержку Абхазии.
Со своей стороны Эдуард Бутба подчеркнул, что республика высоко ценит помощь, которую оказывал и продолжает оказывать Роспотребнадзор Абхазии. Особенно важной она была в период пандемии коронавирусной инфекции.
После подписания соглашения глава Минздрава вручил Анне Поповой памятный подарок.
Аллу Беляеву наградили медалью в честь столетия службы.
В рамках рабочей поездки в Москву министр планирует встретиться с руководителями ряда федеральных медицинских центров.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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