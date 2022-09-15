ФИЛЬМ «ПОИСК» РЕКОМЕНДОВАН ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ РФ ДЛЯ ПОКАЗА УЧАЩИМСЯ ШКОЛ И ДВИЖЕНИЮ «ЮНАРМИИ»

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Документальный фильм «Поиск» режиссёра Дмитрия Статейнова – о работе абхазских курсантов, занимающихся поиском узников фашистских концлагерей из Абхазии и их родных, рекомендован Вооружёнными силами Российской Федерации для показа учащимися учреждений начального, общего и среднего образования, а также участникам Всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

«Фильм рекомендован для показа в качестве информационного материала при проведении военно-патриотической работы с учащимися учреждений начального, общего и среднего образования, а также с участниками движения ЮНАРМИЯ», – говорится в письме временно исполняющего должность начальника управления военно-политической пропаганды и агитации Главного военно-политического управления ВС РФ на имя руководителя проекта «Возвращение имени» и благотворительного фонда «Россия – Абхазия» Григория Скворцова.

В письме отмечается, что тема фильма «Поиск» является актуальной, интересной и современной.

Документальный фильм «Поиск» снят при финансовой поддержке Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Абхазии и при материально-технической поддержке Министерства обороны РА, в рамках Международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени, посвящённого памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных, без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Работа над фильмом длилась с 2018 по 2021 годы.

В июне 2022 года премьера фильма «Поиск» состоялась в эфире федерального телеканала НТВ.

Об этом сообщается на сайте Культурного фонда «Платформа».