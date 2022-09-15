НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОВЕСТКУ, СИТУАЦИЮ НА ДОНБАССЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО

По словам министра, геополитическая ситуация в мире сложная, в том числе и на Кавказе. Существует много сил, направленных на то, чтобы отвлечь военные и экономические ресурсы России от Донбасса.

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Состоялось пятое заседание Общественного совета при МИД Абхазии. Вел его министр иностранных дел Инал Ардзинба. Открывая встречу, глава МИД предложил сначала рассмотреть вопросы, связанные международной повесткой, а затем обсудить проблемы регулирования деятельности НПО.

«Одной из них является Грузия, которая активно проводит учения с НАТО, закупает беспилотники и предпринимает попытки для их производства на собственной территории. Так к миру не готовятся, так готовятся к войне», – подчеркнул министр.

По его мнению, вероятность развязывания конфликта в Абхазии со стороны Грузии достаточно высокая.

Секретарь Совета безопасности РА Сергей Шамба отметил, что Грузия сейчас находится «между двух огней». Вопрос об открытии «второго фронта» против России будет зависеть от успешности проведения специальной военной операции на Украине. Если ситуация на Украине будет складываться в пользу России, Грузия будет вести себя сдержанно, в противном случае возможные действия Тбилиси против России могут получить поддержку со стороны многих стран.

Что касается отношений Абхазии с ДНР и ЛНР, то их необходимо активно развивать.

«Мы прошли через все это и понимаем их боль. Мир вошел в новую стадию, и это связано с потрясениями», – сказал он.

Сергей Шамба сравнил нынешнюю ситуацию в мире с Карибским кризисом 1962 года.

«Сегодня положение еще сложнее, так как среди людей, ответственных за принятие важных решений, много демагогов. Все это очень опасно. Когда большие дерутся – маленькие страдают», – подчеркнул он.

Шамба также отметил, что сегодня в абхазском обществе нет единства, благодаря которому была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии в 1993 году.

«Сейчас такого единства нет. В этих условиях трудно решать не только военно-политические, но и социально-экономические проблемы. Нам необходимо сплотить наши ряды», – сказал он.

Председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулия отметил, что СВО России на Украине переходит в более жесткую фазу и предложил конкретные действия для укрепления военной безопасности Абхазии.

Он считает, что необходимо организовать линию обороны по реке Ингур с помощью строительства фортификационных сооружений и начать работу по активизации гражданской обороны. По его мнению, у страны есть соответствующие для этого резервы.

«В Абхазии идет строительство коммерческих объектов, значит, есть тяжелая техника. Кроме того, у нас есть подготовленные военные инженеры, которые обучались в военных учебных заведениях России. Все вместе мы сможем победить фашизм», – сказал Гулия.

Председатель политической партии «Амцахара» Алексей Цугба считает, что для добровольцев, желающих поехать на Донбасс, необходимо создать специальную организацию, чтобы этот процесс не был стихийным, а осуществлялся организованно.

Бывший глава администрации Галского района, общественный деятель Тимур Надарая, говоря о ситуации на Донбассе, заметил, что «мы не принимаем эту проблему близко, и наша позиция выглядит инфантильной».

По его мнению, необходимо активизировать отправку гуманитарной помощи на Донбасс, особенно того, что у Абхазии есть в изобилии, например, питьевой воды.

Кроме того, Надарая отметил важность создания системы оповещения в стране на случай возможных боевых действия со стороны Грузии. Для этого гражданам нужно рассказывать через СМИ о местах нахождения бомбоубежищ, проводить среди населения тренировки, чтобы «каждый знал, что делать».

Гендиректор «Абаза – ТВ», член Общественной палаты Руслан Хашиг поднял вопрос о социальной помощи добровольцам и их семьям. Он озвучил важность соблюдения прав и гарантий для участников боевых действий.

«Сейчас формируется бюджет на следующий год. Необходимо заложить в него средства для поддержки семей, потерявших кормильцев. Нужно оказывать не только разовую помощь, выплаты должны стать ежемесячными», – подчеркнул он.

Хашиг сказал, что обязательно информационно поддержит сбор гуманитарной помощи для Донбасса на местах. Также, по его мнению, важно не допустить стихийной отправки неопытных добровольцев в район боевых действий.

Темур Гулия дополнил Руслана Хашиг, сказав, что в Абхазии есть инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, которым недостаточно оказываемой помощи со стороны государства. Он предложил подключить к этой деятельности бизнес-сообщество страны, у которого есть финансовые возможности для этого.

Депутат Парламента Алхас Барциц сказал, что ведется активная работа над проектами соглашений о дружбе и сотрудничестве Абхазии с ДНР и ЛНР. По его словам, к концу года они могут быть подписаны.

Барциц отметил, что избирателей беспокоят вопросы подготовки страны к возможному вооруженному столкновению с Грузией: «Людей волнует, куда идти, где собираться. Должны быть организованы штабы на местах и единый координирующий наши действия центр».

Руслан Хашиг поинтересовался у Инала Ардзинба судьбой переговоров в рамках Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

По словам главы МИД, это взаимодействие между Абхазией и Грузией фактически остановлено по инициативе Тбилиси, а последняя встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье «не принесла никакой конкретики».

Инал Ардзинба также сообщил о том, что Алясу Авидзба – добровольцу, который лишился ноги на Донбассе, оказывается помощь в получении гражданства РФ.

Вторым вопросом повестки дня значился вопрос разработки законопроекта о регулировании деятельности неправительственных организаций. Но перед обсуждением этого вопроса представители международных неправительственных организаций – Международного Комитета Красного Креста, World Vision International, Датского Совета по беженцам, «Движения против голода» и «The HALO Trust» рассказали о своей деятельности, проектах реализуемых в Абхазии.

По словам выступавших, все проекты международными НПО осуществляются после согласования с МИД Абхазии, соответствующими министерствами и местными администрациями. Все названные ими проекты – гуманитарной и социальной направленности.

Что касается законопроекта «О некоммерческих организациях и общественных объединениях», то он разрабатывается Минюстом РА и СГБ. Документ будет касаться деятельности как местных, так и международных неправительственных организаций.

Об этом сообщается на сайте «Апсныпресс».