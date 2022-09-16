МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА ТУРБАЗЫ И СИНОПА

«Готов к открытому конструктивному диалогу в рамках своей компетенции», – сказал мэр, приветствуя собравшихся.

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Пообщаться с жителями, напрямую ответить на их вопросы и помочь в решении проблем, такова цель встреч главы Администрации Сухума с жителями микрорайонов.

Турбаза и Синоп располагаются вдоль республиканской дороги, которая находится в ведении Госкомпании «Абхазавтодор». Не различая, кто за что ответственен, горожане порой все недочеты на этих участках вменяют столичным коммунальщикам.

«Кодорское шоссе и улица Акиртава относятся к дорогам республиканского значения. Что означает, что есть структуры, которые должны за ними присматривать, проводить уборку и поддерживать чистоту. Поэтому если где-то недорабатываем, сильно не судите, город старается прийти на помощь «Абхазатодору», который ответственен за эти участки. Они пока не набрали штаты, нет таких возможностей, чтобы полноценно самостоятельно заниматься улицы. Поэтому наши коммунальные службы стараются оказывать содействие. Это касается и подрезки деревьев, покоса травы, подбора мусора, это касается и подземных переходов. Все знаем, в каком они состоянии, остановки в том числе, на республиканской трассе», – сказал Беслан Эшба.

Мэр заметил, что с питьевой водой в районе Турбазы бывают перебои, потому что насосная станция в Келасуре не отремонтирована, как, к примеру, другие станции, обеспечивающие водой столицу и к тому же к станции подключили жителей села Баслата.

«К подаче воды из насосной станции Келасура подключилась еще и улица Чанба в 2019 году. Давление воды в трубах упало на Турбазе, поэтому бывает иногда, что до верхних этажей вода не доходит. Но мы эту проблему решаем. Эта несанкционная история была, но не можем людей оставить без воды», – сказал Эшба.

Канализационная система на Турбазе и в Синопе не работает и ее надо полностью перестраивать, сказал Беслан Эшба. Проблемные места на дорогах известны, но пока городские службы проводят только ямочный ремонт, в связи с необходимостью ремонта подземных коммуникаций.

Глава Сухума отметил, что с недавних пор бюджеты местных управ строятся на платежах населения, которые затем тратятся на оказание услуг этому же населению.

На встрече затрагивался вопрос состояния тротуаров, необходимости обрезки разросшихся деревьев вдоль дорог и тротуаров в районе.

Просили жители мэра и о новом посте ГАИ для устрашения лихачей. На улице Ладария поздно ночью рисуют виражи и устраиваются автомобильные гонки. От собравшихся звучали не только жалобы и просьбы, были и те, кто благодарил мэрию за определенную работу.

Жительницу дома 21 по улице Акиртава ждал сюрприз. Только на встрече после того, как задала свой вопрос, она узнала, что заявление жильцов уже рассмотрено и есть решение по их проблеме.

Транспортный поток в столице увеличивается, уже наблюдаются даже автомобильные пробки, как в мегаполисах. А пропускная способность сухумских дорог ограничена. Необходимость ​ проработки новой транспортной системы очевидна.

Как рассказал мэр Беслан Эшба, уже проведены консультации с московскими специалистами, которые помогут выстроить правильную логистику. Ведутся также переговоры с Горьковским автомобильным заводом, и вероятно, что в ближайшем будущем троллейбусы заменят электробусами.

Об этом сообщает сайт столицы.