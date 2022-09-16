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Абхазия Информ

16 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА НАЧАЛОСЬ РЕШАЮЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКОЙ АРМИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СТОЛИЦЫ

Новости Пятница, 16 сентября 2022 20:59
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16 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА НАЧАЛОСЬ РЕШАЮЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКОЙ АРМИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СТОЛИЦЫ

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. 16 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии начали наступление, которое решило исход войны.   Войска Восточного фронта, в тяжелых боях, заблокировав трассу Очамчыра-Сухум, исключили возможность оказания помощи сухумской группировке грузинских войск.

Войска Гумистинского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, прорвали его глубокоэшелонированную оборону.

Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе прилетел в Сухум, чтобы «самому руководить обороной города». Он заявил, что «если Сухуми падет, то он останется в Сухуми и погибнет в нем». Однако он предпочел покинуть Сухум при содействии российских военных.

В ходе боев на Гумистинском фронте 16 и 17 сентября абхазские силы заняли верхний и нижний гумистинский мосты, взяли под контроль доминирующие высоты над городом Сухум.

Продолжая наступать, 20 сентября абхазские войска замкнули кольцо окружения города. Абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума, ответа не последовало. 22 сентября был взят под контроль аэропорт, 23 сентября захвачена телевышка.

Параллельно шло освобождение городских кварталов.

На Очамчырском фронте абхазским Вооруженным силам удалось закрепить первоначальный успех. Был освобожден ряд сел, взят под контроль мост через р. Кодор и начато продвижение в сторону города Очамчыра.

Столица Абхазии была освобождена 27 сентября, а 30 сентября враг был изгнан с территории Абхазии.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 16 сентября 2022 21:01

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