ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ ОБЪЯВЛЕННЫЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД РА задержан ранее объявленный в международный розыск гражданин Республики Таджикистан.
Гражданин Республики Таджикистан Касиров Махамадюсуф Абдурахмонович 2002 года рождения разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307.3 (организация деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Республики Таджикистан.
В рамках исполнения международных соглашений информация о розыске гражданина Касирова М. А. поступила 8 сентября текущего года в Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел МВД РА и РФ из Управления международного сотрудничества Министерства внутренних дел Российской Федерации с целью оказания содействия Министерством ВД Республики Абхазия в установлении места нахождения и последующем задержании вышеназванного гражданина.
В результате реализации плана мероприятий, разработанного на площадке Совместного информационно-координационного Центра МВД РА и РФ, сотрудниками оперативных подразделений МВД РА при участии официального представителя МВД России в Республике Абхазия, представителей ГУУР МВД России и Государственной миграционной службы РА местонахождение разыскиваемого гражданина Касирова М. А. было установлено и 13 сентября текущего года сотрудниками УУР МВД произведено задержание последнего в г. Новый Афон Гудаутского района.
Гражданин Касиров М.А. будет передан правоохранительным органам России в установленном законом порядке.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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