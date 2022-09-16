ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ ОБЪЯВЛЕННЫЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Гражданин Республики Таджикистан Касиров Махамадюсуф Абдурахмонович 2002 года рождения разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307.3 (организация деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

В рамках исполнения международных соглашений информация о розыске гражданина Касирова М. А. поступила 8 сентября текущего года в Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел МВД РА и РФ из Управления международного сотрудничества Министерства внутренних дел Российской Федерации с целью оказания содействия Министерством ВД Республики Абхазия в установлении места нахождения и последующем задержании вышеназванного гражданина.

В результате реализации плана мероприятий, разработанного на площадке Совместного информационно-координационного Центра МВД РА и РФ, сотрудниками оперативных подразделений МВД РА при участии официального представителя МВД России в Республике Абхазия, представителей ГУУР МВД России и Государственной миграционной службы РА местонахождение разыскиваемого гражданина Касирова М. А. было установлено и 13 сентября текущего года сотрудниками УУР МВД произведено задержание последнего в г. Новый Афон Гудаутского района.

Гражданин Касиров М.А. будет передан правоохранительным органам России в установленном законом порядке.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.