ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОСОЛЬСТВА РФ В АБХАЗИИ

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась встреча министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния с завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране советноком Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РА Владиславом Нечипоренко и новым советником Посла Романом Татаркой.

Стороны выразили удовлетворение существующим уровнем межведомственного взаимодействия в вопросах оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации. Особое внимание было уделено проблематике оказания экстренной помощи российским гражданам, пребывающим на территории Республики Абхазия в период летнего курортного сезона.

На встрече было отмечено, что взаимодействие МЧС РА и Посольства РФ в РА и впредь будет идти по нарастающей, что в свою очередь полностью соответствует нынешнему уровню стратегического партнерства между двумя нашими странами.