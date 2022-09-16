БЕСЛАН ЭШБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КО ДНЮ ГОРОДА БРЯНСКА

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Делегация Сухума во главе с главой Администрации столицы Бесланом Эшба принимает участие в мероприятиях по случаю Дня города Брянска. Мероприятия пройдут 17 сентября. В этот день в 1943 году Брянск был освобожден советскими войсками от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В День освобождения вспомнят героев, освободивших Брянщину от немецко-фашистских захватчиков.

Делегация Абхазии принимает участие в мероприятиях по приглашению главы города Брянска Марины Дбар. 13 июля 2022 года Беслан Эшба и Марина Дбар подписали в Сухуме соглашение об установлении партнерских связей между Сухумом и Брянском.

Брянск – один из старейших городов России. Он был основан в 985-м году как славянское укрепленное поселение на правом берегу реки Десны.

Об этом сообщает сайт столицы.