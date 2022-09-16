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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ СУХУМА ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ БРЯНСКА

Новости Пятница, 16 сентября 2022 21:09
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ДЕЛЕГАЦИЯ СУХУМА ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ БРЯНСКА

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. В здании Администрации города Брянска состоялась встреча делегации Сухума с предпринимателями и деловыми кругами города Брянска. Гостей из столицы Абхазии приветствовала глава города Брянска Марина Дбар.

«В преддверии праздника к нам приехали гости из Сухума. Мы хотели бы поговорить о возможном сотрудничестве с Абхазией в целом. Беслан Федорович расскажет нам, что они могут предложить, как Российской Федерации и предприятиям, которые работают в Брянске, какие есть возможности и бонусы у Абхазии в связи с санкциями. И через Абхазию сделать то, что, возможно, мы не можем сделать в ходе наложения санкций на Российскую Федерацию», – отметила Марина Дбар.

Глава отметила, что на встрече присутствуют представители промышленной отрасли, сельского хозяйства, туристического бизнеса, руководитель крупного мясного комбината «Царьмясо».

В своём выступлении Беслан Эшба поздравил с Днём города Брянска и отметил, что рады быть в городе-побратиме.

«Мы очень рады быть в Брянске. Недавно мы стали близкими партнерами. Был подписан договор о сотрудничестве между нашими городами. Я уверен, что найдем возможности сотрудничества и получится их быстро реализовать», – сказал Беслан Эшба.

Глава Сухума подчеркнул, что промышленный потенциал Брянска известен.

«Знаем ваш промышленный потенциал, возможности предприятий, которые здесь располагаются. Хотелось бы подчеркнуть наши тразитные возможности. Мы рассматриваем возможности поставки товаров и услуг, техники в третьи страны, используя нашу площадку, – сказал Беслан Эшба. – У нас великолепное инвестиционное законодательство, предусматриваются налоговые каникулы. То есть созданы условия для того, чтобы предусмотреть все варианты сотрудничества».

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 16 сентября 2022 21:13

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