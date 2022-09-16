АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЕМ ЧЕРНЫШЕНКО

«Уважаемый Дмитрий Николаевич, добро пожаловать в Абхазию, в нашей стране Вас знают, знают о том, что Вы – один из тех, кто организовывал замечательные Олимпийские игры в Сочи. К этому процессу планетарного масштаба в плане обеспечения безопасности был причастен и я», – отметил Аслан Бжания.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил президента за встречу и прием.

«Я очень рад встрече на гостеприимной абхазской земле, «стране души», как ее называют сами абхазы, я рад, что взаимоотношения между нашими странами развиваются достаточно активно», – подчеркнул Чернышенко.



Зампред правительства РФ отметил, что в последнее время видна большая динамика в развитии республики, особенно под нынешним руководством в лице Аслана Бжания.

«Реализуются важные инвестиционные проекты, растет товарооборот между Россией и Абхазией, считаю это весьма важным. Главная цель моего визита – поговорить о туристической отрасли Абхазии. Абхазия была жемчужиной Советского Союза, и огромное число российских туристов продолжают сюда приезжать», – отметил Дмитрий Чернышенко.



Обсуждая туристическую отрасль, стороны выразили мнение, что республике не хватает эффективной современной инфраструктуры. Чернышенко рассказал, что сегодня в России большой спрос на туризм.

«Сейчас время все расставляет по своим местам, и мы понимаем, что безопасный отдых может быть только в дружественных странах. Абхазия - наш верный и надежный друг, поэтому мы очень рады, что сейчас этот потенциал под Вашим руководством реализуется», – считает Чернышенко.



В ходе встречи также обсудили вопросы логистики, в частности, пункты пропуска на государственной абхазо-российской границе и необходимость расширения пропускной способности.

В повестке значился вопрос запуска Сухумского аэропорта. Аслан Бжания и Дмитрий Чернышенко подчеркнули, что обеспечение авиасообщения между двумя государствами будет способствовать экономическому росту и процветанию Республики Абхазия и привлечет большое количество туристов и бизнесменов.