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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЕМ ЧЕРНЫШЕНКО

Новости Пятница, 16 сентября 2022 21:13
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЕМ ЧЕРНЫШЕНКО

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что рад личному с ним знакомству.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич, добро пожаловать в Абхазию, в нашей стране Вас знают, знают о том, что Вы – один из тех, кто организовывал замечательные Олимпийские игры в Сочи. К этому процессу планетарного масштаба в плане обеспечения безопасности был причастен и я», – отметил  Аслан Бжания.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил президента за встречу и прием.

«Я очень рад встрече на гостеприимной абхазской земле, «стране души», как ее называют сами абхазы, я рад, что взаимоотношения между нашими странами развиваются достаточно активно», – подчеркнул Чернышенко. 

Зампред правительства РФ отметил, что в последнее время видна большая динамика в развитии республики, особенно под нынешним руководством в лице Аслана Бжания.

«Реализуются важные инвестиционные проекты, растет товарооборот между Россией и Абхазией, считаю это весьма важным. Главная цель моего визита – поговорить о туристической отрасли Абхазии. Абхазия была жемчужиной Советского Союза, и огромное число российских туристов продолжают сюда приезжать», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Обсуждая туристическую отрасль, стороны выразили мнение, что республике не хватает эффективной современной инфраструктуры. Чернышенко рассказал, что сегодня в России большой спрос на туризм.

«Сейчас время все расставляет по своим местам, и мы понимаем, что безопасный отдых может быть только в дружественных странах. Абхазия - наш верный и надежный друг, поэтому мы очень рады, что сейчас этот потенциал под Вашим руководством реализуется», – считает Чернышенко. 

В ходе встречи также обсудили вопросы логистики, в частности, пункты пропуска на государственной абхазо-российской границе и необходимость расширения пропускной способности. 

В повестке значился вопрос запуска Сухумского аэропорта. Аслан Бжания и Дмитрий Чернышенко подчеркнули, что обеспечение авиасообщения между двумя государствами будет способствовать экономическому росту и процветанию Республики Абхазия и привлечет большое количество туристов и бизнесменов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 16 сентября 2022 21:20

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