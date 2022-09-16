В АБХАЗИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ВОРУЮЩИХ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Поведение российских туристов, которые приезжают на отдых в Абхазию оставляет желать лучшего, считают местные жители, которые принимают у себя постояльцев. Свои жалобы они высказали в разговоре с «Лентой.ру».
«На вид все такие приличные и добропорядочные, а выносят стабильно ложки, вилки, плечики – я их уже и не оставляю, приношу только, если просят. Кому-то пульт от телевизора очень понадобился», – поделилась местная жительница Зоя, которая сдает отдыхающим в аренду квартиру.
Пожаловался на воровство со стороны туристов из России и сотрудник гостиницы в курортном городе Пицунда, пожелавший остаться анонимным.
«Если в чем-то нуждаются, пусть скажут об этом – мы подарим, но они же воруют все, что могут унести: кружки, тарелки, полотенца, еду друг у друга. Как-то был случай, человек украл носки у другого отдыхающего. Он их потом надел, а другой ему говорит, мол, это мои, которые пропали, – так это, собственно, и выяснилось», – высказался он.
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