В АБХАЗИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ВОРУЮЩИХ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Поведение российских туристов, которые приезжают на отдых в Абхазию оставляет желать лучшего, считают местные жители, которые принимают у себя постояльцев. Свои жалобы они высказали в разговоре с «Лентой.ру».

«На вид все такие приличные и добропорядочные, а выносят стабильно ложки, вилки, плечики – я их уже и не оставляю, приношу только, если просят. Кому-то пульт от телевизора очень понадобился», – поделилась местная жительница Зоя, которая сдает отдыхающим в аренду квартиру.