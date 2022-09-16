ДЛЯ ТУРИСТОВ РАСШИРЯТ ПУНКТ ПРОПУСКА В АБХАЗИЮ

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Пропускную способность пункта пропуска через российско-абхазскую границу планируется увеличить до 100 тыс. человек и 20 тыс. машин в день, также будет реконструирован аэропорт в столице Абхазии – Сухуме. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.

«Мы видим два бутылочных горлышка. Первое – автомобильный пункт пропуска. Есть планы увеличить его пропускную способность до 100 тыс. человек и 20 тыс. машин в день. Такая работа ведется», – приводит пресс-служба вице-премьера слова Дмитрия Чернышенко.

Он уточнил, что реконструкция международного автомобильного пункта пропуска «Адлер» предусмотрена государственной программой «Развитие транспортной системы». Работы планируется завершить в 2025 году.

По его словам, также запланирована реконструкция сухумского аэропорта. Регулярное авиасообщение будет способствовать экономическому росту Абхазии и привлечет бизнесменов и туристов не только из Краснодарского края, но и со всей страны, заметил Чернышенко.

В прошлом году россияне совершили в Абхазию более 5 млн поездок. А по итогам первого полугодия этого года турпоток составил около 2 млн поездок. Растет и объем двусторонней торговли. По итогам прошлого года он составил 27 млрд рублей, на 37% выше показателей 2020 года.

По словам, Аслан Бжания, Абхазия заинтересована в присутствии российского инвестора в республике, а туристическая отрасль является ведущей.

Абхазия действительно востребована у российских туристов, и турпоток туда растет, говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Но наличие аэропорта в Сухуме мало повлияет на турпоток. Основные курортные зоны в Абхазии расположены ближе к границе с Россией, путь к ним от Сухума займет примерно то же время, что и из аэропорта Сочи, поясняет он. А вот увеличение пропускной способности пограничного пункта будет способствовать увеличению числа отдыхающих из России.

«Сейчас для сокращения времени прохождения границы мы часть подвозим туристов до границы со стороны России, они пешком переходят границу, а на абхазской стороне их встречает другой автобус», – рассказывает Ромашкин.

По его оценке, в летнем сезоне этого года по сравнению с прошлым годом, турпоток в Абхазию вырос на 20-22%.Но теперь его уже сдерживает ограниченность номерного фонда. То есть строительство новых отелей отстает от роста турпотока, замечает эксперт. Если динамика спроса на Абхазию сохранится и в следующем сезоне, от объем номерного фонда опять будет отставать от роста турпотока, отмечает Ромашкин.