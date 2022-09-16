ЭДУАРД БУТБА: В АБХАЗИИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с руководителем Российской детской клинической больницы (РДКБ) Еленой Петряйкиной. На встрече обсуждалась возможность получения телемедицинской консультации как в экстренных так и в плановых случаях, а также госпитализации детей в РДКБ.

После встречи министру показали и кабинет телемедицины, где он пообщался со специалистами.

Эдуард Бутба отметил, что такой вид медицины очень актуален, с ней становится возможным получать качественную помощь в любой точке земного шара, и Абхазии нужно развиваться в этом направлении.

Во встрече участвовал советник министра здравоохранения по международному сотрудничеству, сотрудник Посольства Абхазии в РФ Нури Хварцкия и руководитель Центра хирургии головы и шеи, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Андрей Лопатин.