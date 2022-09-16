ПОЧЕТНОМУ МАСТЕРУ СПОРТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ ГАРРИ СЕГАЛЕВИЧУ 90 ЛЕТ

Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту поздравляет Гарри Владимировича со знаменательной датой и выражает огромную благодарность за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в формирование и развитие баскетбола в Абхазии. Желает крепкого здоровья, благополучия и еще многие годы оставаться в строю.

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня свое 90-летие отмечает заслуженный работник здравоохранения Республики Абхазия, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Гарри Владимирович Сегалевич.

Гарри Сегалевич – известный баскетболист Абхазской АССР 60-х годов XX столетия. Вся жизнь Гарри Владимировича связана со спортом. В годы учебы в школе занимался баскетболом, входил в состав сборной команды школьников республики. Участник первенств и Спартакиад учащихся Абхазской АССР и ГССР.

В составе сборной мужской команды Абхазии успешно играл в чемпионатах и Кубках ГССР, международных товарищеских турнирах. Закончив выступление на турнирах, принимал активное участие в организации и проведении соревнований по баскетболу и волейболу в качестве судьи. Долгое время тренировал женскую команду.

Гарри Сегалевич является методистом по лечебной физкультуре, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.