 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022

УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни,…
ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022
ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЧЕТНОМУ МАСТЕРУ СПОРТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ ГАРРИ СЕГАЛЕВИЧУ 90 ЛЕТ

Новости Пятница, 16 сентября 2022 21:45
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЧЕТНОМУ МАСТЕРУ СПОРТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ ГАРРИ СЕГАЛЕВИЧУ 90 ЛЕТ

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня свое 90-летие отмечает заслуженный работник здравоохранения Республики Абхазия, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Гарри Владимирович Сегалевич. 

Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту поздравляет Гарри Владимировича со знаменательной датой и выражает огромную благодарность за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в формирование и развитие баскетбола в Абхазии. Желает крепкого здоровья, благополучия и еще многие годы оставаться в строю. 

Гарри Сегалевич – известный баскетболист Абхазской АССР 60-х годов XX столетия. Вся жизнь Гарри Владимировича связана со спортом. В годы учебы в школе занимался баскетболом, входил в состав сборной команды школьников республики. Участник первенств и Спартакиад учащихся Абхазской АССР и ГССР.

В составе сборной мужской команды Абхазии успешно играл в чемпионатах и Кубках ГССР, международных товарищеских турнирах. Закончив выступление на турнирах, принимал активное участие в организации и проведении соревнований по баскетболу и волейболу в качестве судьи. Долгое время тренировал женскую команду.

Гарри Сегалевич является методистом по лечебной физкультуре, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 16 сентября 2022 21:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА: В АБХАЗИИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ НАЧАЛАСЬ УКЛАДКА АСФАЛЬТА НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.