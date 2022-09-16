НАЧАЛАСЬ УКЛАДКА АСФАЛЬТА НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ
Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. По инициативе руководства страны началась укладка асфальта привокзальной площади ж/д станции «Сухум». Ремонтные работы проводит специализированное предприятие. На сегодняшний день идут подготовительные работы, убирают старый асфальт и очищают территорию.
Подъезд к вокзалу давно находился в удручающем состоянии, там образовались ямы и выбоины, временные работы, которые там проводились, в полной мере не помогали, что приносило неудобство как жителям столицы, так и гостям которые приезжают в Абхазию.
Всего планируется уложить около 4000 кв. метров асфальта.
Мероприятие финансируется за счёт бюджета РУП «Абхазская железная дорога».
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