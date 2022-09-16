НАЧАЛАСЬ УКЛАДКА АСФАЛЬТА НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ

Подъезд к вокзалу давно находился в удручающем состоянии, там образовались ямы и выбоины, временные работы, которые там проводились, в полной мере не помогали, что приносило неудобство как жителям столицы, так и гостям которые приезжают в Абхазию.

Всего планируется уложить около 4000 кв. метров асфальта.

Мероприятие финансируется за счёт бюджета РУП «Абхазская железная дорога».