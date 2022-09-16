ТЕЙМУРАЗ ХИШБА И ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ В АБХАЗИИ

Сухум. 16 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня состоялась встреча президента Аслана Бжания с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Встреча проходила в Гагре. На ней также присутствовали генеральный директор АО «Корпорация Туризма РФ» и первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризма РФ» Денис Секачев.

В рамках этой встречи министр туризма Теймураз Хишба побеседовал с Дмитрием Чернышенко. Стороны обсудили вопросы, связанные с туристической отраслью в Абхазии, и отметили его перспективы.

«Мы говорили об истории христианства в Абхазии, о паломническом туризме. Мы отметили огромные перспективы бальнеологического комплекса Абхазии», – сказал Хишба.

Глава Минтуризма отметил, что встреча прошла в дружественной атмосфере.

«Я уверен, что такие контакты будут способствовать развитию туристической отросли нашей республики», – сказал министр после встречи.