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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНА ГРУППА ЛИЦ, СБЫВАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:23
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ЗАДЕРЖАНА ГРУППА ЛИЦ, СБЫВАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме сотрудниками уголовного розыска столичного УВД в результате проведенных оперативных мероприятий задержаны трое граждан Республики Узбекистан. Молодые люди подозреваются в распространении наркотических средств в центральной части г. Сухум путём так называемых тайных закладок.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОУР УВД по городу Сухум первыми были задержаны граждане Мирзанабиев Озодбек Хасанбой-угли 1997 г.р. и Собиров Камолиддин Шарабджон-угли 2001 г.р.. При личном досмотре гражданина Собирова были обнаружены и изъяты готовые к реализации свёртки с белым веществом внутри. Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического центра МВД РА, в свёртках, изъятых у гражданина Собирова, содержалось наркотическое средство метадон. Аналогичный наркотик был обнаружен и изъят в ходе личного досмотра Озодбека Мирзанабиева. Последний хранил наркотическое средство в кармане носимых брюк.

Как прокомментировал следователь УВД по г. Сухум Леон Оганезов, в результате дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанных лиц была установлена их сообщница, также гражданка Республики Узбекистан Холбоева Мавджуда Сафаровна 1985 г.р., при личном досмотре которой изъяты заизолированные свёртки в количестве 14 штук с белым кристаллообразным веществом. Исследование показало, что в свертках содержался сильнодействующим наркотик «метадон».

Задержанные так же указали на места сделанных ранее закладок - в ходе проверки показаний на месте с участием лиц, приглашенных в качестве понятых, сотрудники уголовного розыска изъяли три тайные закладки с наркотическим веществом на набережной в районе ресторана «Эльбрус», которые осуществила гражданка Холбоева. Сделанные закладки гражданином Собировым были изъяты по улице Леона вдоль ограды Сухумского Ботанического сада. Уже подготовленные к реализации три тайные закладки, сделанные гражданином Мирзанабиевым, которые так же не дошли до адресата, сотрудники милиции обнаружили и изъяли в районе Фуникулера.

По месту временного проживания задержанных, под прикроватной тумбой в одной из комнат, сотрудники милиции обнаружили и изъяли пакет с заизолированными свертками, содержащими расфасованное в них наркотическое вещество.

В общей сложности у граждан изъято порядка 120 готовых к реализации свертков с сильнодействующим наркотическим веществом «метадон», масса которого составила более 46 грамм.

Следственным отделом УВД по г. Сухум в отношении вышеназванных граждан по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело. Сухумским городским судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 01:25

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