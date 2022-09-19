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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:27
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. C 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии им.Р.Д.Гумба состоится Международный конкурс вокалистов Алисы Гицба. Председатель жюри – народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка России, солистка московского театра «Геликон-опера» Алиса Гицба.

6 октября – открытие конкурса, регистрация участников и жеребьевка. Начало прослушивания конкурсантов. I тур.

7 октября – продолжение прослушивания, II тур.

8 октября – мастер-классы.

9 октября – торжественное закрытие, церемония награждения. Гала-концерт лауреатов с оркестром.

Гран-при – 70000 р.

Лауреат I степени – 50000 р.

Лауреат II степени – 30000 р.

Лауреат III степени – 20000 р.

О конкурсе

I Международный конкурс вокалистов Алисы Гицба – важное культурное событие, первый в Абхазии конкурс академических певцов, который проводится при поддержке Правительства и Министерства культуры Абхазии. Автор проекта и его идейный вдохновитель Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, солистка московского музыкального театра «Геликон-опера» Алиса Гицба. Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри-профессионалов и мастеров искусства пения. И, конечно же, не менее важен этот конкурс и для профессиональных певцов и гостей. Состоится настоящий культурный обмен, гости познакомятся с традициями и культурой прекрасной земли, Абхазии, Страны Души и увезут с собой добрые и теплые воспоминания о днях, проведенных в ней.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 01:28

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