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Абхазия Информ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА

Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:28
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Состоялось внеочередное заседание осенней сессии Парламента. Депутаты приняли постановления «О делегировании депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в состав постоянно действующей Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и «О создании Комиссии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по сотрудничеству с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации».

В состав комиссий вошли:

Аршба Астамур Борисович

Барцыц Алхас Валикович

Айба Рашида Азаретовна

Пачулия Ахра Георгиевич

Пилия Бадрик Игорьевич

Лакербая Леонид Иванович

Харазия Адгур Рафетович

Кварчия Кан Валерьевич

Гулария Алиса Зауровна

Гицба Инар Альбертович

Эмурхба Беслан Инверович

Качарава Герман Вячеславович

Порядок работы Комиссии определяется ее Регламентом, утвержденным 9 июня 2009 г. Комиссия состоит из российской и абхазской частей, каждая часть возглавляется сопредседателем.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 01:31

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