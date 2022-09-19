ГУДИСА АГРБА ВЫПУЩЕН ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:31
Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Экс-министра культуры Гудису Агрба выпустили под домашний арест до 16 ноября 2022 года. Такое решение принял Сухумский горсуд.
Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Экс-министра культуры Гудису Агрба выпустили под домашний арест до 16 ноября 2022 года. Такое решение принял Сухумский горсуд.
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