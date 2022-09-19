ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С АНАТОЛИЕМ ГУЛИНЫМ

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки министра здравоохранения Эдуарда Бутба в Москву состоялась встреча с первым заместителем директора Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ Анатолием Гулиным.

На встрече обсудили вопросы совместной ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения экстренных телемедицинских консультаций по пострадавшим со специалистами ведущих федеральных медицинских организаций Российской Федерации, медицинской эвакуации на более высокий уровень медицинской помощи, а также перспективы развития Службы медицины катастроф в Абхазской Республике.