РОССИЯ ОДОБРИЛА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТА АБХАЗИИ ДО 2034 ГОДА

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Россия одобрила протокол о реструктуризации экспортного кредита Абхазии. Речь идет о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита, полученного Абхазией от РФ в 2010 году в размере 2 млрд рублей на восстановление железной дороги.

Кредит должен был быть погашен в 2029 году, а по протоколу, подписанному в 2021 году, погашение долга продлено на пять лет.

В 2010 году Россия предоставила Абхазии кредит на восстановление и развитие железнодорожной инфраструктуры в размере 2 млрд рублей.

По данным абхазского Минфина, в 2021 году на погашение основной суммы внешнего долга по этому кредиту республика направила 108 млн рублей, на уплату процентов – 34,4 млн рублей. В результате по состоянию на 1 января 2022 года остаток суммы по этому кредиту составил 1 млрд 276 млн 121 тыс. рублей.