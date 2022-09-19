 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022

УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни,…
ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022
ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЯ ОДОБРИЛА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТА АБХАЗИИ ДО 2034 ГОДА

Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:38
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЯ ОДОБРИЛА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТА АБХАЗИИ ДО 2034 ГОДА

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Россия одобрила протокол о реструктуризации экспортного кредита Абхазии. Речь идет о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита, полученного Абхазией от РФ в 2010 году в размере 2 млрд рублей на восстановление железной дороги.

Кредит должен был быть погашен в 2029 году, а по протоколу, подписанному в 2021 году, погашение долга продлено на пять лет.

В 2010 году Россия предоставила Абхазии кредит на восстановление и развитие железнодорожной инфраструктуры в размере 2 млрд рублей.

По данным абхазского Минфина, в 2021 году на погашение основной суммы внешнего долга по этому кредиту республика направила 108 млн рублей, на уплату процентов – 34,4 млн рублей. В результате по состоянию на 1 января 2022 года остаток суммы по этому кредиту составил 1 млрд 276 млн 121 тыс. рублей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 01:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С АНАТОЛИЕМ ГУЛИНЫМ ДЕНИС ДЖОПУА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ПЕРВОГО ТУРНИРА СЕРИИ JWL 2022-23 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.