СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НАЧНЕТСЯ В 2023 ГОДУ
Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с участием руководителя Государственной компании «Апсныргылара» и представителя Управления капитального строительства, на котором обсуждались вопросы, связанные с предстоящим строительством Детской республиканской больницы в городе Сухум.
Данный объект является социально значимым и одним из наиболее крупных по размеру финансирования мероприятием Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 гг.
В настоящее время завершается согласование и утверждение проектно-сметной документации. Строительство детского медучреждения начнется в 2023 году.
Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.
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