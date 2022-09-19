СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НАЧНЕТСЯ В 2023 ГОДУ

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с участием руководителя Государственной компании «Апсныргылара» и представителя Управления капитального строительства, на котором обсуждались вопросы, связанные с предстоящим строительством Детской республиканской больницы в городе Сухум.

Данный объект является социально значимым и одним из наиболее крупных по размеру финансирования мероприятием Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 гг.

В настоящее время завершается согласование и утверждение проектно-сметной документации. Строительство детского медучреждения начнется в 2023 году.



Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.