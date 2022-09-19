РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ СБИЛИ БОЛЕЕ 30 БЕСПИЛОТНИКОВ НА УЧЕНИЯХ В АБХАЗИИ

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). В учениях были задействованы зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

«Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника», – говорится в сообщении.

Расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 тысяч метров, летящих со средней скоростью 200 километров в час.

«Для имитации беспилотников условного противника военнослужащие задействовали летательные аппараты «Орлан», «Застава» и «Гранат». Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое», – уточнили в ЮВО.